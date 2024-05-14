Во дворце Дюльбер открыли музей артефактов

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании учреждения, в числе экспонатов — предметы из частных коллекций, уникальные документы из федеральных архивов, в том числе уникальные копии акварелей Николая Краснова, редкие архивные снимки великой княгини Ксении Александровны, дореволюционные издания и эскизы дворца.

Сам дворец был построен в 1897 году для великого князя Петра Николаевича Романова, дяди последнего русского императора Николая II. Для постройки дворца П.Романов пригласил тогда еще не слишком известного ялтинского архитектора Николая Краснова, позже построившего Ливадийский и Юсуповский дворцы.

Кроме того, сам П.Романов идеями участвовал в формировании архитектурного облика и в строительстве дворца. В частности, он настаивал на том, чтобы стены дворца были максимально толстыми и крепкими. Как оказалось в дальнейшем, последнее было совсем не напрасным.

По-настоящему драматические события происходили во дворце после Февральской революции, когда Временное правительство разрешило некоторым членам царской семьи уехать в свои крымские имения. Однако после установления советской власти над всеми над ними нависла опасность физической расправы.

За жизнь Романовых отвечал комиссар Севастопольского совета матрос Филипп Задорожный. Ему даже пришлось вступить в противодействие с местным Ялтинским советом, в котором были сильны анархические настроения. Тогда Ф.Задорожный даже организовал настоящую оборону дворца, использовав его архитектурные особенности, в частности толстые стены. В Дюльбер перевели из других крымских дворцов почти всех членов царской семьи. Впоследствии, в результате ряда событий узников Дюльбера удалось спасти. В апреле 1919 года им удалось эмигрировать на британском крейсере «Мальборо».

В 1922 году во дворце Дюльбер была открыта одна из первых советских здравниц на 35 мест. Правда, отдыхать в здравнице могли, в основном, высокопоставленные особы. Простым гражданам даже увидеть дворец изнутри было почти невозможно. До недавнего времени и проведение массовых экскурсий во дворце было событием исключительным. Так что нынешнее открытие музейной экспозиции можно расценивать как важное и весьма интересное событие.