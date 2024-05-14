Сдавать госэкзамены в этом году будут 7413 севастопольских школьников

В этом году государственную итоговую аттестацию (ГИА) сдадут более 4800 девятиклассников. 2613 выпускников 11-го класса будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил 13 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

По его информации, Государственная итоговая аттестация начнется 21 мая первым экзаменом для 9-х классов. Всего будут задействованы 25 пунктов проведения экзамена, в том числе 14 — для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которым положено сдавать экзамены на дому. К проведению ГИА привлекут более 480 организаторов. По заверению М.Кривоноса, все работники экзаменационных пунктов уже прошли необходимое обучение и подготовку.

Число сдающих в этом ЕГЭ увеличилось на 40 учеников, в прошлом году сдающих было 2573.

Один экзамен можно будет пересдать

Досрочный этап проводится с 22 марта до 18 мая, в этот период ЕГЭ сдают учащиеся, которые по объективным причинам (болезнь, участие в соревнованиях) не могут сдавать экзамены вместе со всеми.

Основной этап для 11-классников начнется 23 мая и завершится 5 июля. Обычно, это было до 1 июля. Таким образом, в этом году у ребят появляются еще два дня (4 и 5 июля) для пересдачи, если ученик не доволен набранными баллами. Однако, если новый результат окажется хуже первоначального, ему засчитают последний.

На период с 4 по 23 сентября запланирован дополнительный этап для ребят, которые в основной этап не смогли сдать экзамен по болезни или иным уважительным причинам.

По словам М.Кривоноса, самым популярным экзаменом в этом году опять стало обществознание, сдачу которого выбрали 1109 человек. Кроме того, на 15% выросло число учеников, которые решили сдавать информатику.