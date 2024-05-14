Режим въезда на территории больниц ослабят

Таким образом он отреагировал на многочисленные жалобы жителей города о категорическом не допуске на территорию больниц автомобилей с пациентами, которым трудно передвигаться самостоятельно, в том числе беременным женщинам и инвалидам.

— Я понимаю, что мы это решение приняли обоснованно, потому что желтый уровень террористической опасности требует повышенных мер безопасности на социальных объектах и усиленный досмотровый режим при допуске на территорию больницы. Всё это логично. Но, как обычно, лучшим способом исполнения у нас является просто не пускать никого, — посетовал на бездумное исполнение приказа глава города.

По его словам, к каждому конкретному случаю надо подходить дифференцированно. Исходя из этого, М.Развожаев поручил провести воспитательную работу с работниками ЧОПов, которые должны различать ситуации, кого следует высаживать на въезде в больницу, а кого нельзя отправлять пешком.

— Поступают объективные обращения с очень яркими описаниями. Поэтому надо дать соответствующие инструкции и контролировать эту ситуацию. Поработайте еще раз с администрациями больниц. Конечно, некоторые неудобства возникают, но безопасность все-таки во главе угла стоит, — проинструктировал губернатор в том числе и руководителя горздрава.