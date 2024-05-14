Ремонтируют подпорную стену на Красном спуске

Контракт на восстановление подпорной стены на Красном спуске подписан между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и московским ООО «Монтаж-строй».

Согласно техническому заданию, подрядчик за 9,7 млн рублей должен обеспечить демонтаж деревьев мягких пород и корчевку пней на прилегающей к стене территории, выполнить ремонт бутовой кладки, расшивку швов, устройство монолитной обвязочной армированной плитки, шпатлевку неровностей и щелей.

Восстановительные работы должны завершить к 1 июня 2024 года.

Обвал фрагмента подпорной стены на Красном спуске произошел в середине января. Тогда в зоне обрушения оказался троллейбус, получивший незначительные повреждения кузова. За несколько лет до обрушения на нижней части Красного спуска скалу за 30 млн рублей укрепили металлической сеткой и камнезадерживающим забором.