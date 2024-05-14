Призвали следить за порядком у фонтанов

Нормальному функционированию фонтанов мешают юные самокатчики. Об этом 13 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов.

По его словам, сейчас в городе запущены и работают все 30 фонтанов, в том числе фонтан Победы в парке Победы, а также фонтаны вдоль центральной аллеи парка. Но теперь встал вопрос о текущем содержании фонтанов, помехой чему стали катающиеся в фонтанах на самокатах дети.

Как пояснил Е.Горлов, родители не всегда ответственно следят на поведением детей, явных нарушений нет только там, где на объектах дежурят сотрудники вневедомственной охраны.

— Мы предупреждаем, что это сложное оборудование, что там есть электричество, напряжение, — попытался объяснить ситуацию Е.Горлов.

На это глава города Михаил Развожаев поручил наладить профилактическую работу, в том числе со стороны работников ГБУ «Парки и скверы», которые должны одергивать не в меру активных детишек.

— Какие-то административные наказания не хочется применять, но хотя бы, чтобы кто-то приходил и одергивал, — призвал М.Развожаев.

Е.Горлов пообещал в случае фиксации порчи имущества предъявлять претензии. Он также сообщил, что все городские фонтаны оснащены видеокамерами, и как раз сейчас ведется работа по передаче данных в систему «Безопасный город».

— Давайте, чтобы прямо на пульте полиции, на центральном мониторе «Безопасного города» у них в дежурной части эти камеры были выделены особо, — предложил градоначальник.

Е.Горлов заверил, что даже без этого запись ведется, камеры соответствуют требованиям для распознавания лиц. По его информации, во всех парках и скверах организовано круглосуточное дежурство, а в местах расположения фонтанов — более детальное.