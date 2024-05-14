Последние школьные звонки прозвучат в Севастополе 24 и 25 мая

Учебный год в севастопольских школах завершится 24 мая, дальше школы будут работать по своим графикам, сообщил 13 мая на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента образования Максим Кривонос.

Последние же звонки согласно рекомендациям федеральных властей прозвучат 24 и 25 мая. По словам главы департамента, все севастопольские школы уже определились со сроками проведения последних звонков.

— График сформирован, в большинстве школ последние звонки прозвучат 24 мая, в некоторых — 25-го. Планируется, что в них примут участие более 12,5 тысяч школьников и 1200 учителей. Также о своем желании поучаствовать в торжественных линейках заявили 7234 родителя.

Мероприятия обещают провести с учетом требований безопасности.