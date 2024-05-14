Новое фондохранилище Херсонеса не сможет вместить все археологические находки
Долгострой на Античном проспекте до сих пор не сдан. Но площадей нового фондохранилища уже недостаточно, чтобы вместить все артефакты, обнаруженные спасательными экспедициями на трассе «Таврида» и в Южном пригороде Херсонеса.
Об этом сообщила директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новому археологическому сезону в Крыму.
«Для Херсонеса Таврического строится фондохранилище на Античном проспекте Севастополя. Мы с большим нетерпением ждем его открытия, хотя и оно на данный момент уже не будет вмещать все те находки, которыми пополняется музей», – рассказала Е.Морозова.
По ее словам, незначительные дополнительные фондовые площади для хранения выделены и в новом здании музея Херсонес в строящемся историко-археологическом парке — он же музей Античности и Византии, но и этого будет недостаточно.
«Для археологического музея, такого, как «Херсонес Таврический», наверняка, потребуется еще одно помещение — фондохранилище, для того, чтобы мы целиком и полностью вместили все находки... На данный момент наши находки хранятся в приспособленных помещениях на территории Херсонеса, пока они там и останутся», – уточнила директор и добавила, что переезд в новые здания фондохранилища и нового музея будет происходить поэтапно.
«Я очень рассчитываю, что в 2024 году мы его получим и переедем туда и находками и фондовым отелом, который ведет учет и хранение предметов коллекции Херсонеса Таврического», — отметила Е.Морозова.
Ровно год назад после очередной инспекции долгостроя директор заявляла то же самое. Тогда в своем телеграм-канале Е.Морозова также называла фондохранилище важным и долгожданным объектом и выложила фотографии здания, в котором строители производили заключительные отделочные работы. «Я надеюсь, что в этом году, летом, мы торжественно откроем долгожданное фондохранилище Херсонеса Таврического. Туда переедут не только фонды, но и сотрудники отдела научной реставрации и экскурсоводы, потому что наше фондохранилище будет иметь возможность открытого фондохранения, то есть наши гости смогут увидеть все те чудеса, которые долгие годы были закрыты в наших хранилищах, а сейчас мы сможем для вас их демонстрировать», — хвасталась руководитель музея-заповедника. Но ни прошлым летом, ни нынешней весной фондохранилище не открыли.
Строительство фондохранилища Херсонеса было начато в 2018 году. Затем выполненные на три четверти работы были заморожены на три года. На объекте менялись подрядчики, по решению заказчика корректировалась ранее утвержденная документация. В дальнейшем предполагалось, что на момент введения в эксплуатацию здания фондохранилища подъезд и подход к территории по Античному проспекту должны обеспечиваться с помощью городского транспорта, а перед главным входом будет организована зона с безопасной посадочной площадкой.
Общая площадь строящегося фондохранилища — 2,5 тысячи квадратных метров. Там планировалось разместить помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские, экспозиционные залы с лекторием, другие технические помещения. Но как теперь оказалось, что и этих площадей для музея недостаточно.