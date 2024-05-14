На ремонт городских набережных уйдут месяцы

На восстановление набережной Приморского бульвараи набережной на мысе Хрустальный, поврежденных ноябрьским 2023 года «штормом века», понадобятся месяцы, – такая информация прозвучала 13 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам первого заместителя губернатора Алексея Парикина, в настоящее время документы по восстановлению набережных находятся на рассмотрении в правительстве страны, откуда ожидают выделения средств на восстановление.

И.о.замгубернатора Евгений Горлов сказал, что набережная Приморского бульвара может быть отремонтирована до конца года.

Что касается набережной на мысе Хрустальный, то на его восстановление потребуется три месяца.

– Проведем мероприятия, будем применять архитектурный бетон, поэтому там пойдет побыстрее, чем на Приморском, – пообещал Е.Горлов.

Он также сообщил о планах построить волнорезы: «Отсекатели будем ставить на тех участках, которые постоянно повреждаются, – сказал замгубернатора.