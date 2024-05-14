Эрмитаж планирует провести в Крыму в этом году пять-шесть археологических экспедиций

Археологи Государственного Эрмитажа планируют в этом году провести пять или шесть археологических экспедиций на территории Крыма, сообщил на пресс-конференции в ТАСС ответственный секретарь археологической комиссии Эрмитажа, заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, руководитель Мирмекийской экспедиции Александр Бутягин.

«Для Эрмитажа Крым является одним из приоритетных регионов, где еще с дореволюционных времен активно работали археологи, сотрудничавшие с Эрмитажем. В этом году планируется работа пять-шесть археологических экспедиций», — сказал он. По словам А.Бутягина, одним из приоритетных для исследований районов является Керчь, также будут продолжаться работы в Херсонесе, в районе Судака и других частях полуострова.

«На городище Акра будет исследоваться его наземная часть, на городище Мирмекий мы продолжаем исследования на всех участках, исследуем крупную постройку римского времени. В районе Феодосии планируется продолжать исследование сельской усадьбы, предполагаются работы в Судаке и продолжит исследоваться территория города Солхата. Если позволят обстоятельства, мы попробуем продолжить работы на городище Калос Лимен в Черноморском», — пояснил он.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, для Эрмитажа исследования в Крыму — это мощная научная традиция изучения цивилизаций, которые там существовали.

«Это очень большая работа по сбору и экспонированию вещей, и если вначале вещи в значительной мере попадали в Эрмитаж, в музеи Петербурга и Москвы, то уже очень давно все вещи остаются в Крыму и обогащают замечательные крымские музеи», — сказал он.

М.Пиотровский обратил особое внимание на работы в Херсонесе. По его словам, это «грандиозные по масштабам раскопки», и на их примере можно увидеть решение многих проблем, включая спасательную археологию — раскопки на местах, где планируется строительство новых объектов, а также создание парка, взаимоотношения с общественностью, решение реставрационных проблем, вопросов переноса памятников, которые находятся ниже уровня моря.

Как рассказал научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев, раскопки в южном пригороде Херсонеса, где создается историко-археологический парк, продолжались почти три года, исследовано 85 тысяч кв.м территории памятника, сделано более 6,5 млн находок, открыто 3 тысячи археологических объектов, для исследования которых применялись новейшие научные методы и технологии.