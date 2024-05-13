Зиговавшего на гаубице мужчину задержали

Глава Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий мужчиной в Севастополе.

Приехавший в Севастополь мужчина, взобрался на ствол трофейной гаубицы на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок приезжий снял на камеру мобильного телефона и разместил в своем аккаунте в соцсети для публичного просмотра, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан сотрудниками ФСБ. В рамках расследования уголовного дела 28-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в реабилитации нацизма с использованием сети интернет. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела и установленных обстоятельствах.