Житель Алупки осужден за убийство подростка

Следствием и судом установлено, что в Алупке в ночь на 20 августа 2023 года шестеро молодых людей, среди которых было четверо подростков, через незапертую дверь проникли в квартиру дома по ул.Ульяновых. Они требовали от хозяина квартиры вернуть им две тысячи рублей долга. Фигурант выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку, где нанес 15-летнему подростку удар кухонным ножом в грудь. От полученного ранения парень скончался на месте до прибытия медицинских работников.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следствия установлены обстоятельства и дана оценка действиям всех лиц, незаконно проникших в жилище и вымогавших денежные средства, а также вовлекших в эти действия несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.