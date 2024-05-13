Задержан курьер телефонных мошенников

В Севастополе полицейские задержали жителя Брянска, обманом похитившего 780 тысяч у пенсионеров, сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Сотрудники уголовного розыска по Гагаринскому району совместно с коллегами из городского управления уголовного розыска задержали приезжего мужчину, работавшего курьером у дистанционных мошенников.

Установлено, что неоднократно ранее судимый за кражи 40-летний житель Брянска в соцсети подыскал объявление о работе по мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Связавшись с анонимным администратором, мужчина обсудил детали предстоящей работы курьером и размер оплаты — по пять тысяч рублей за каждое успешное дело.

По указанию кураторов он посетил пятерых жителей Севастополя в возрасте от 68 до 83, которым заранее позвонили мошенники. Представившись следователями, звонившие сообщали пожилым людям, что их дочери стали виновницами серьезных дорожных аварий. Аферисты убедили собеседников передать курьеру деньги на взятки для освобождения «виновных в ДТП» от уголовной ответственности. Поверив мошенникам, потерпевшие отдали курьеру в общей сложности 780 тысяч рублей. Вырученные преступным путем деньги подозреваемый перечислил на указанные ему счета, а свою часть — 25 тысяч рублей — потратил на покупку мобильного телефона.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.