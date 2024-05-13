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Просят не выселять котиков

Щербакова Евгения

Домик для котов на Приморском бульваре городские власти собираются снести.

История кошки Ириски началась не вчера, однако на днях ее существование в уютном кошачьем домике на Приморском бульваре оказалось под вопросом, о чем «Севастопольской газете» рассказала владелица кафе «Равелин» Алла Подлесная. Собственно, она и позаботилась о том, чтобы рядом с кафе, за толстым стволом дерева, появился аккуратный деревянный домик с тремя кошачьими квартирками для мамы-кошки и ее потомства.

Осенью около кафе вертелась беременная кошка, которую работники назвали Ириской. Через некоторое время на «Ракушке» кошка родила котят и прятали их там, пока не похолодало.

— Пристроить котят «в добрые руки» не получилось, и мы решили соорудить этот домик. В нем постояльцы укрывались и во время ноябрьского урагана, и зимовали, — рассказала А.Подлесная.

Она взяла Ириску под свою опеку: стерилизовала, позаботилась обо всех необходимых прививках. Да и сам кошачий домик выглядит чистым, аккуратным, а отнюдь не кошачьим притоном, как его назвал появившийся примерно месяц назад у «Равелина» и.о заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Его вердикт: немедленно снести незаконное строение. Правда, никакого такого закона или порядка по поводу установки кошачьих домиков не существует. По голубятням — есть, по площадкам для выгула собак — тоже есть, а каких-либо нормативных документов по поводу домиков для кошек... Ну, нет.

На всякий случай, размещение домика хозяйка кафе решила согласовать с руководством расположенной по-соседству спортбазы ЦСКА. Но оказалось, что клочок земли, на котором расположили домик — не их, а городская территория.

— Снести-то не проблема, а куда кошку девать — она ведь здесь живет! Котики ведь к месту привыкают, — попыталась воззвать к пониманию А.Подлесная. При этом женщина готова выполнить все условия, которые выставят городские власти: поработать над архитектурным обликом, высадить зеленые насаждения таким образом, что домика и видно-то не будет.

Но Е.Горлов оказался неумолим, настаивая на недопустимости размещения кошачьей малоэтажки в исторической части города. Словом, все воззвания оказались напрасны, и 7 мая к «Равелину» пожаловал чиновник из горхоза, который приклеил на домик предписание о сносе.

Единственное, что оставалось А.Подлесной — рассказать о грозящем Ириске выселении в соцсетях. Там на проблему откликнулись многие севастопольцы и буквально засыпали аккаунт хозяйки «Равелина» комментариями.

— Я писала везде, куда могла, всем неравнодушным людям, и они поддержали меня, — призналась хозяйка кафе. Ее обращения не остались без внимания и главы города, который на своей страничке пообещал не дать котиков в обиду и даже сделать соответствующее поручение горхозу.

Ждем!