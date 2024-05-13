Погода в начале недели будет холодной

Температура воздуха на европейской части территории России будет ниже нормы на 5-7 градусов, погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели.

«В понедельник, вторник и в среду температура будет ниже нормы на 5-7 градусов, это очень большая аномалия. Погода будет отставать от своего климатического развития примерно на 3-4 недели — очень сильно. Почти на месяц отстает погода от своего климатического развития, вот настолько холодный воздух. <...> На всей европейской территории до вторника включительно заморозки», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в восточной части Северо-Западного федерального округа и на всей территории Приволжского федерального округа по ночам прогнозируются заморозки до минус 5 градусов. В Астраханской и Волгоградской областях температура будет понижаться до нулевых отметок.

В Крыму в ближайшие две ночи заморозки ожидаются в степных районах. Заморозки прекратятся с середины следующей недели.

По прогнозу Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 16-18°С.

14 мая — облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С, днем 15-17°С.

15 мая — переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10°С, днем 18-20°С.