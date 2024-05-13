Обменивался с девочками порнофотографиями

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в развратных действиях, совершенных в отношении малолетних, а также в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете, в том числе среди несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с октября 2015 года мужчина подыскивал в социальных группах несовершеннолетних девочек. В ходе диалога он переключался на интимные темы. Пересылая собеседницам изготовленные им фотографии порнографического содержания, мужчина склонял последних к взаимной демонстрации обнаженного тела.

От действий подозреваемого пострадали 13 жительниц различных регионов страны. Некоторым на момент совершения указанных действий исполнилось 13-15 лет. Противоправная деятельность мужчины выявлена сотрудниками подразделений МВД России, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность в сфере информационных технологий, и пресечена в мае 2023 года до того, как данные факты стали известны родителям подростков.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения. После подписания обвинительного заключения дело будет направлено в суд.