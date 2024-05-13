Новосибирский учитель бежит из Севастополя в Санкт-Петербург

Забег «Как ковалась Победа» стартовал 12 мая. За 30 дней при поддержке общественного движения «Здоровое Отечество» учитель истории Стас Логинов должен пробежать 2400 км из Севастополя в Санкт-Петербург.

Ежедневно он собирается преодолевать по 80 км, встречаться с молодежью, давать пресс-конференции и рассказывать об истории Великой Отечественной войны.

На маршруте 8 городов-героев и 22 города воинской славы. Путь пробега воссоздает прифронтовую линию. Все передвижения С.Логинова можно отслеживать на сайте проекта мыоткрываем.рф

Это не первый ультрамарафон учителя из Новосибирска. В 2023 году С.Логинов участвовал в ультратрейл марафоне «Армагеддон». Участники должны были преодолеть 1200 километров в Дагестане, но из-за обвалов на участках трассы маршрут сократился до 925 километров. С.Логинов финишировал в двадцатке, решил не останавливаться и добежал до Севастополя. Он преодолел 2109 км за 46 дней, из которых непосредственно бежал 36.