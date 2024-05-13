На маршрут 137 ищут перевозчика

Департамент транспорта Севастополя объявил конкурс на право перевозок по автобусному маршруту №137-К от площади Ушакова в Качу через 5-й км.

Победителя назовут 25 июня и вручат ему карту маршрута и свидетельство на право перевозки пассажиров сроком на пять лет.

Напомним, в октябре 2023 года в рамках оптимизации общественного транспорта 137-й маршрут департамент предлагал сократить. Но после многочисленных жалоб пассажиров, маршрут оставили без изменений, но перевели на нерегулируемый тариф, отменив все льготы. Стоимость проезда между конечными пунктами составляет 146 рублей.

Маршрут №137 около 15 лет связывает поселок Кача с площадью Ушакова через 5-м километр Балаклавского шоссе и пр.Генерала Острякова.

В Качу можно добраться и автобусом №36 с пл.Захарова на Северной стороне. Он работает по регулируемому тарифу — проезд 30 рублей со всеми льготами. Но в последнее время катер на Северную сторону с пл.Нахимова ходит крайне нерегулярно из-за перекрытия рейда, поэтому и дорогой 137-й маршрут весьма востребован.