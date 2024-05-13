На ул.Генерала Петрова построят элитный жилой дом

На месте бывшей трикотажной фабрики в центре Севастополя построят элитный жилой дом на 26 квартир. Проект рассмотрели на заседании Архитектурного совета 8 мая.

Речь идет об участке прямоугольной формы на пересечении улиц Батумской, Щербака и Генерала Петрова. По словам представителя разработчика Романа Котельникова, сейчас здесь несколько бывших цехов фабрики «Динамо», в основном, это двухэтажные здания.

Расположение объекта в центре города накладывает на зону застройки ряд ограничений: этажность не должна превышать четырех этажей (до 16 метров), процент озеленения — не менее 25%, максимальный объем подземной части — 80%, максимальный коэффициент плотности участка — 1,215, количество машино-мест — 0,5 на одну квартиру.

Проектируемый четырехэтажный жилой дом имеет Г-образную форму, два подъезда и подземную парковку, кровля которой и станет двором жилого дома. Для объекта характерно использование имеющегося уклона с перепадом высот около пяти метров, там и предполагается устроить въезд в паркинг.

— Цокольный этаж совмещен с подвальным, где расположатся помещения вспомогательного назначения, в цокольной части запроектированы нежилые помещения, с выходом на улицу Щербака. Входы на первый этаж частично с улицы Генерала Петрова, оостальные этажи — это квартиры, — рассказал Р.Котельников.

Стилистику фасада решили в характерном для центра Севастополя стиле послевоенного классицизма, с отделкой по базальтовой вате, что будет имитацией каменной стены.

Докладчик рассказал, что максимальная площадь здания — 2600 кв метров, подземная часть — 880 кв.м, количество машино-мест — 24, в том числе 10 — для коммерческих объектов. В доме будет всего 26 квартир, с количеством жителей — 59 человек.

В ходе обсуждения выяснилось, что глава Севнаследия Ирина Масликова не считает охранную зону достаточно проработанной. Она также считает, что въездную группу в паркинг можно расположить ниже уровня, чем предлагают проектировщики.

Еще один заданный ею вопрос — о внешней совместимости соседнего жилого дома, являющегося объекта охраны и рассматриваемого новостроя. Ее предложение — отделить один от другого зеленой зоной.

Севастопольским архитекторам также не понравилось использование в фасадных решениях желтого цвета, который сами разработчики назвали охристым, вполне сочетаемым с объектом культурного наследия.

Среди прозвучавших предложений по въезду в паркинг — добавить эстетической выразительности: детализировать фасад, добавить балясины на козырек или применить рустованный камень. Со всеми замечаниями в целом архитектурный проект приняли, с поручением сделать все же анализ на предмет нахождения объекта в зоне исторического поселения.

— Представленное предложение отвечает, в основном, на эти запросы. Заказчик доработает часть стилобата, в том числе въезд в паркинг для того, чтобы это больше соответствовало объекту культурного наследия, который расположен в непосредственной близости. Представленный внешний архитектурный облик полностью соответствует окружающей застройке, — прокомментировал принятое решение и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.