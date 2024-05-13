Место под художественную школу и Театр юного зрителя почти нашли

В очередной раз вопрос о строительстве нового здания для Севастопольской художественной школы был задан ее директором Александром Бурцевым 8 мая на заседании архитектурно-художественного совета при рассмотрении архитектурного проекта жилого дома на улице Генерала Петрова.

А.Бурцев возмутился тем, что с 2014 года безуспешно ведутся поиски участка под здание Художки, при игнорировании того обстоятельства, что своего здания у школы так и нет. Аналогичная ситуация сложилась, по его словам, и по Севастопольскому ТЮЗу.

– Все топчется на месте! – констатировал А.Бурцев.

На это и.о.заместитель губернатора Максим Жукалов напомнил, что на последнем заседании Градсовета от А.Бурцева прозвучало предложение разместить школу в первом этаже не менее элитного дома, что планируется построить на улице Гоголя, на территории бывшего хлебозавода, и это предложение было одобрено.

– По ТЮЗу участок есть, сейчас рассматриваются два варианта: один – на Северной стороне, второй – рядом с ТРЦ «Муссон» в Гагаринском районе. Если брать географически, то с точки зрения Гагаринского района, зеленую зону хотелось бы сохранить. Понятно, что там высоковольтная линия проходит. Поэтому будем увязывать эти два вопроса между собой. – сообщил М.Жукалов.

Он также пояснил, что строительство жилого дома на Генерала Петрова связано с вопросами частной собственности, а строящееся жилье будет явно бизнес-класса.