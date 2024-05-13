ИВС в Инкермане строить не будут

Недавняя информация о очередных планах построить в Инкермане изолятор временного содержания (ИВС) не соответствует реальному положению вещей. Об этом 8 мая сообщил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

--Еще в ходе обсуждения генерального плана, я говорил о том, что такое строительство в Инкермане не планируется. На Северную сторону мы действительно планируем переместить данное учреждение, но на достаточном удалении от жилой застройки, – сказал М.Жукалов.

Он также предупредил, что до утверждения градостроительной документации не станет называть конкретное место и призвал подождать еще примерно два месяца.

При этом М.Жукалов никак не прокомментировал недавнее заявление начальника УМВД России по Севастополю Сергея Сигунова, который, отчитываясь 3 мая перед депутатами Законодательного собрания Севастополя, сообщил о готовности строить ИВС именно в Инкермане.

— Мы готовы строить, но от нас ничего не зависит. Мы ждем решения по выделению земли. С землей на Фиоленте были проблемы, поэтому мы от нее отказались. На данный момент нам предложили землю в районе Инкермана. Думаю, что там никакого противодействия не будет. В принципе, она нас устраивает. Мы рассматриваем возможность строительства современного комплекса ИВС и нахождения там сотрудников конвойных подразделений, — отметил С.Сигунов.