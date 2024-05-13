Депутатами заксобрания хотят стать 173 претендента

На участие в предварительном голосовании партии Единая России в Севастополе заявилось 173 человека. И прием кандидатов еще не закончен.

Выбираться по общему списку от «Единой России» хотят 117 человек, в окончательном списке будет всего два десятка кандидатов. На мажоритарных избирательных округах конкуренция поболее: до восьми человек на одно место.

Среди подавших документы для участия в праймериз 16 участников СВО, им обещаны значительные преференции при подсчете голосов.

Продолжается регистрация онлайн-избирателей на предварительное голосование «Единой России». До 24 мая им нужно зарегистрироваться на сайте https://pg.er.ru/

Идентификацию избирателей будут проводить при помощи портала Госуслуг.

Электронное голосование состоится с 20 по 26 мая.