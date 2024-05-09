«Оборону Севастополя» привезли в Севастополь

Полотно размером два на четыре метра хранится в Государственном Русском музее и является частью постоянной экспозиции. Картину привезли в город-герой на экспонирование в связи с 80-летием его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Как рассказал «Севастопольской газете» заведующий отделом Русского музея Сергей Сирро, решение о выставке принималось экстренно и стало для сотрудников музея неожиданностью. Транспортировка полотна сопряжена с определенными сложностями из-за особенностей картины. Дело в том, что в военное время, а картина была написана в 1942 году, проблема с красками была даже у известных художников. Они были вынуждены использовать материалы либо из старых запасов, либо невысокого качества. Не всегда удавалось и соблюсти технологию, поскольку картины писались очень быстро, по живым ощущениям. Через годы это привело к определенным технологическим проблемам. Теперь реставраторы очень тщательно следят за сохранением картин военного периода. «Оборона Севастополя» — одна из них.

Имеющиеся очаги поражения картины перед отправкой заклеили специальными наклейками, которые по прибытии полотна в музей им.Крошицкого снял специально приехавший из Санкт-Петербурга художник-реставратор Марат Дашкин. Но прежде чем добраться непосредственно до полотна, реставраторам пришлось снять множество слоев специальной упаковки, защищавшей картину от возможных повреждений в дороге.

— Картина довольно большая, и перевозка на большие расстояния чревата повреждениями в результате микроударов, даже несмотря на то, что полотно перевозится на подрамнике. Именно поэтому для ее защиты был использован специальный осетровый клей, который нанесли с двух сторон с применением тончайшей папиросной бумаги, — пояснил С.Сирро.

Использование весьма дорогого осетрового клея — обычная в таких случаях практика. Он лучше любых синтетических и применяется для фиксации и сохранения красочного слоя. Если вдруг краска немного отойдет от грунта, подобное укрепление поможет качественно соединить основу и красочный слой.

По словам С.Сирро, А.Дейнека любил Севастополь. Его настолько впечатлили фотоснимки разбомбленного фашистами города, что он решил написать картину. Это получилось у художника довольно быстро — за два-три месяца. В центре полотна — матрос с гранатой в руке. Моделью для его фигуры послужила женщина-спортсменка, о чем свидетельствуют имеющиеся зарисовки. Некоторые искусствоведы, изучающие творчество А.Дейнеки, считают, что художник не смог подобрать нужную мужскую фактуру, потому что все мужчины в то время были на фронте. Так или иначе, матрос — это собирательный образ. Но в итоге картина получилась очень цельной, что характерно для работ, которые написаны за короткое время.

Одна из характерных деталей — в полотно практически не вносились какие-либо авторские изменения.

— Для Дейнеки вообще свойственна работа без каких-либо изменений, что говорит о таланте художника, — продолжил рассказ С.Сирро.

Картину разместили в основном зале на первом этаже Севастопольского художественного музея им.Крошицкого на пр.Нахимова, 9, у стены напротив входа в главный зал.

После смывки осетрового клея и снятия профнаклеек картина прошла реставрационный осмотр, были составлены соответствующие акты приема-передачи, удостоверяющие техническое состояние холста.

Интересные факты о картине

В 1944 году картина «Оборона Севастополя» была в числе соискателей Государственной премии, но не была удостоена таковой. По мнению искусствоведов, в жюри были приверженцы соцреализма, не признававшие экспрессивный реализм. Работу следовало воспринимать иначе, как плакат, символ. Как раз по этой причине в последнее время творчество А.Дейнеки пользуется очевидной популярностью.

По словам заместителя директора Севастопольского художественного музея Людмилы Смирновой, впервые вопрос об экспонировании картины «Оборона Севастополя» был поднят в 1983 году, когда отмечали 200-летие основания города, но идею на высоком уровне не поддержали.

Сегодняшний ее показ в Севастополе — подарок городу в связи с 80-летием его освобождения.

— Конечно, мы волновались, поскольку эта работа давно не выезжала, — рассказала главный хранитель Русского музея Ольга Бабина. По ее словам, в коллекцию музея картина попала в 1949 году. В 90-е годы она была на выставках практически во всех странах Европы, а в 21 веке путешествует уже не так часто. «Оборону Севастополя» показывали в Берлине, вывозили в Москву, в Третьяковскую галерею, а в 2011 году — в Рим, когда в Италии был объявлен Год России.

Спешите видеть!

Картину «Оборона Севастополя» демонстрируют в Севастопольском художественном музее на пр.Нахимова, 9, до 29 июня. Выставка открыта все дни недели, кроме понедельника и четверга. Вход свободный.