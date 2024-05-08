Уволенные дворники без работы не останутся

Так прокомментировал и.о.вице-губернатора Евгений Горлов скандал, связанный с внезапным увольнением субподрядчиком задействованных в уборке Ленинского района 74 дворников.

Накануне майских праздников центр Севастополя остался неубранным из-за увольнения более семи десятка дворников. Они работали в частной компании «Клин Тайм», с которой УК «Центр» почему-то решила расторгнуть договор. Люди остались без работы, а часть Ленинского района погрязла в мусоре.

— В социальных сетях люди волнуются по поводу их уборки территории. Управляющая компания «Центр» работает в штатном режиме, уборка будет осуществляться в рамках договорных отношений с многоквартирным жилым домом. И все закрепленные территории за управляющей компанией также будут обслуживаться и надлежащим образом убираться, — заверил Е.Горлов.

По его словам, дворники в Севастополе очень востребованы и каждая управляющая компания испытывает «критическую нехватку этой рабочей силы». УК «Центр» уже встретилась с уволенными дворниками и пообещала их трудоустроить.

Ожидается, что вопрос с трудоустройством людей решится на следующей неделе. А кто будет убирать дворы все эти дни в Ленинском районе — осталось неизвестным.