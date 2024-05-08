Снесут только половину ресторана Seavas

Рабочие разбирают ресторан в Артбухте. Но снесут только часть здания, которая построена на городской земле и заходит на территорию набережной.

Незаконную часть здания ресторана на набережной Адмирала Перелешина собственник должен был снесли до 6 сентября прошлого года. Он пытался через суд продлить срок сноса на год, но 10 апреля 2024 года Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ПИР» в предоставлении отсрочки.

Начиная с апреля собственник заведения за свой счет уже демонтировал летнюю террасу и вывез мебель. Сейчас работы по демонтажу здания продолжаются. На объекте работает небольшая бригада. В основном они занимаются демонтажем внутренних помещений.

Как рассказал «Севастопольской газете» один из рабочих, они должны демонтировать только половину здания, которая построена на городской земле. Другой части ресторана демонтажные работы не коснутся.

— Все питейные заведения должны быть выстроены по одному уровню, мы ориентируется по ресторану «Баркас». Сложность в том, что никакую технику загнать на набережную нельзя, она находится в полуаварийном состоянии. Все работы приходится выполнять вручную. Когда освободим внутренние помещения, приступим к фасаду. Хорошо, что можно использовать малогабаритную технику, — рассказал он о трудностях демонтажа.

Рабочий также выразил недоумение по поводу половинчатого решения: «Как можно сносить половину здания? Очень странное решение». О сроках завершения работ, он говорить не стал.

В ресторан Seavas в 2017 году новым владельцем был перестроен ресторан «Рыбацкий стан». Через два года прокуратура Севастополя выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому площадь земельного участка, предоставленного в распоряжение коммерческой структуре еще в 2011 году, была незаконно увеличена.