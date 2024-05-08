Проверят законность стройки возле братской могилы

Инициативная группа, состоящая из военнослужащих и активистов из общественных организаций «Андреевский флаг»и «Русская община Севастополя», записала видеообращение к Президенту Владимиру Путину: рядом с братской могилой освободителей Севастополя собираются возвести девятиэтажный дом.

— На наш взгляд застройщик в корыстных целях при помощи коррупции незаконно возводит дома там, где их не должно быть. Вырублены тысячи зеленых насаждений. У нас есть все доказательства, свидетельствующие о недобросовестности застройщика и госчиновников города. Просим вас инициировать проверку по данному факту застройки с включением в следственную группу общественников, которые седьмой год пытаются отстоять этот памятники и зеленую зону вокруг него, — заявил военнослужащий Константин Горбунов.

Жители Казачьей убеждены, что застройщик пытается снести памятник, развернув стройку на месте вырубленного сквера, заложенного в память о павших освободителях города.

На видеобращение севастопольцев отреагировал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному Следкому провести процессуальную проверку и доложить лично ему о результатах.

Многоэтажку у братского захоронения девяти советских воинов в районе Казачьей бухты возводит ООО «Стандарт Строй» (ранее — «РБК-строй», сейчас — «КБРСГ»). Эта компания является застройщиком проблемного долгостроя — жилого комплекса «Скифия».

Общественники нескольких лет обращались к городским чиновникам сначала с просьбой не вырубать кедры, сосны, туи и фисташки, а потом — сохранить захоронение советских воинов.

Неоднократно обращал внимание Севгосстройнадзора на проектную документацию застройщика депутат заксобрания Вячеслав Горелов, так как жилой корпус №1 ЖК «Скифия» собираются строить в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Надгробие над братским захоронением девяти советских воинов.

— Я прошу вас не снимать с контроля ситуацию с этим домом. Я разбирался с историей появления этого захоронения, это действительно могила девяти советских воинов, останки были найдены при строительстве зданий военного городка. То есть, там нельзя вести речь о переносе захоронения. Это могила, а не просто памятник. Давайте будем это понимать и помнить, где мы находимся. И вообще, на какой территории был построен этот городок — на территории 35-й береговой батареи, — заявил в 2023 году В.Горелов.