Обелиск «Штык и парус» открыли после реставрации

Обелиск городу-герою Севастополю, по-народному — «Штык и парус», отреставрировали несколько месяцев назад, но открытие решили приурочить к Дню Победы и 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

— У нас сегодня важный день. Сегодня утром 80 лет назад был завершен штурм Сапун-горы, в этот день 59 лет назад было принято решение о присвоении Севастополю звания город-герой. Много событий произошло в этот день, много символов говорят нам о том, что мы очень вовремя и правильно завершили реконструкцию этого памятника, — сказал на открытии обелиска губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Был отреставрирован не только обелиск, но и прилегающая к нему территория со знаменитыми барельефами скульптора Станислава Чижа.

— Обелиск создавался, как символ дружбы, взаимодействия и поддержки между армией и флотом. Эта поддержка и взаимодействие существуют и сейчас, когда наша армия и флот единым фронтом бьют неонацистов в ходе специальной военной операции, — напомнил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. Он выразил надежду, что смотровая площадка и благоустроенная территория станут одним из любимых мест горожан.

На верхней террасе обелиска 8 мая была заложена капсула времени с обращением ветеранов Великой Отечественной войны, бойцов СВО, юнармейцев и волонтеров «Победы» к будущему поколению. Капсулу вскроют через полвека — 8 мая 2074 года.

— Обновленный обелиск вызывает у меня чувства радости и трепета. Это настолько долгожданное, радостное событие не только для нашей семьи, но и для всех горожан. Мы много лет отстаивали этот памятник, просили его восстановить. Конечно, прошло очень много времени и было затрачено много сил. Но главное — есть результат. Общими усилиями мы восстановили обелиск, который является знаковым и символичным для Севастополя и нашей Победы, — отметила младшая дочь одного из авторов проекта, скульптора Станислава Чижа Александра.

Она рассказала, что по первоначальному проекту на нижней террасе предполагалось установить пятиметровую скульптуру Ники — богини Победы. Хорошо, чтобы этот замысел все-таки был воплощен в жизнь. Губернатор идею поддержал.

— Я об этом проекте знаю. Очень здорово, если этот монумент будет дополнен «Никой Победой» как раз к дате нашей Победы. Будем ждать и приближать ее всеми силами, —пообещал М.Развожаев.

Работы по реставрации обелиска начались в декабре 2022 года и обошлись бюджету в 0,73 млрд рублей.

Обелиск городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный возводили в 1971-1979 годах. Устроенный на трех террасах разного уровня, облицованный белым известняком, по форме он напоминает парус, слившийся со штыком. Шестидесяти метровый обелиск олицетворяет единство армии и флота и посвящен героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Авторы этого сложного в инженерном смысле сооружения — скульпторы И.Макагон и С.Чиж, архитекторы — А.Баглей, Е.Вересов, М.Катернога, И.Шамсединов и А.Шеффер. В последние годы памятник находился в аварийном состоянии, его территорию обжили маргиналы, прогулки в его окрестностях считались небезопасными.