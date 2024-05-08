Краткий модный словарь
Модно всё! Да, да, наконец-то наступило то долгожданное время, когда нет смысла мучиться вопросом, что надеть: ведь всё, что висит в шкафу, было модно в прошлом сезоне. При наличии общих тенденций (куда без них?) сейчас трудно что-либо назвать откровенно немодным: укороченные майки-топы, облегающие водолазки ничуть не исключают объемные куртки и футболки оверсайз.
Дело даже не в том, что носить или как носить, а в том, как это называть.
В моде существует свой словарь, который должна выучить всякая уважающая себя модница, хотя бы для того, чтобы общаться на одном языке с единомышленниками и с полуслова понимать друг друга, когда речь идет о тенденциях и стилях.
Камбэк к «Клану Сопрано»
На смену зимнему стилю «славянская девушка», с ее непременными атрибутами в виде меховой шапки, шубы и яркого румянца «как с мороза», пришел другой — Mob Wife — жена мафиози. Связано это с 25-летием сериала «Клан Сопрано». Стиль включает леопардовый и змеиный принт, яркий макияж и крупные украшения. Увидев всё это на подруге, не сомневайтесь, она тоже смотрела «Клан Сопрано».
Внимание на ноги
Балеткор — балетки — это тоже современный тренд. А самые модные балетки носят название mary jane. Они с круглым носком и ремешком на подъеме. Название происходит от американского комикса для детей начала 20 века Buster Brown. Мэри Джейн — это маленькая сестра главного героя, именно она всегда носила туфельки с ремешком. Век спустя они стали модными, особенно леопардовые и красные.
Вспомнить о 50-х годах прошлого века можно будет, надев туфли на милых каблучках киттен-хилс — kitten heels. Изначально обувь на каблуках-котятках — до 5 см предназначалась для девочек-подростков, которым высокие шпильки носить не разрешали.
Еще один модный вариант обуви — босоножки с ремешком на пятке — слинг-бэки (от slingback) и очень острыми носами. Выглядят очень изящно и хищно!
Офисная сирена и небанальная многослойность
Разнообразие трендов позволяет не придерживаться в современной жизни строго установленного дресс-кода, легко жонглировать стилями и смешивать их, не забывая при этом про модный словарь.
Office siren — офисная сирена, а совсем не сигнал воздушной тревоги во время рабочего дня — очки в строгой оправе и корпоративный дресс-код скучных цветов.
Лейеринг — многослойность, от английского layer — слой. Это когда наряд составлен сразу из двух футболок, а к привычной уже клетчатой рубашке, завязанной на бедрах, добавлена майка в виде юбки поверх штанов. Еще один нюанс для завершения многослойного образа — заправляем лосины в длинные носки.
Другой вариант небанальной многослойности — любимый кардиган, водолазка или объемный дедушкин свитер, который наматывается, накручивается, завязывается на плечах, груди, талии или бедрах.
Вездесущий жемчуг
Современный тренд в украшениях — жемчуг, жемчуг и еще раз жемчуг. Им нужно прямо обвеситься: бусы — на шею, браслеты — на запястья. «Слезы моря» можно продеть в шлевки ремня или украсить ими сумочку. Самые смелые могут вообще перекинуть бусы через плечо, это будет называться модным словом сотуар.
А жемчужный браслет на щиколотку — это анклет.
Бабушкин стиль теперь дедушкин
Всё дело в объеме, поэтому дедушкины свитера в приоритете перед бабушкиными. Речь идет о стиле «эклектичный дедушка» — еclectic grandpa, включающем вязаные жилетки, кардиганы, сандали рыбака, серые носки и прочие удобные вещи...
Модный трюк
И если уж окончательно осмелеть, то стоит попробовать модный трюк: надеть прозрачную юбку с брюками, что и будет соответствовать стилю style trick. Конечно, если вам не нужно идти на голую вечеринку, а просто хочется пройтись по городским улицам.
Про бантики буквально везде не забудьте, таков стиль girlycore — «девчушка».
Стильно — и в турпоход, и на стадион
Gorpcore или Quiet Outdoor — это тренд, который фокусируется на спортивных, утилитарных вещах, созданных для отдыха на природе. Главное в нем — технологичность и комфорт. Одежда должна быть такой, чтобы в ней можно и на гору взобраться, и в поход на неделю уйти. Словом, название этому — аутдор.
Атрибуты такого стиля: хайкинговая обувь, флисовки, спортивная одежда, жилеты, рюкзаки и поясные сумки, аксессуары для альпинизма (карабины, сумки для бутылок), парки и анораки — в общем всё, что нам может понадобиться для активного туризма и отдыха на природе.
Blokecore — стиль спортивных (в первую очередь, футбольных) болельщиков. Его приметы — толстовка или футболка с логотипом любимой команды. Однако есть разновидность этого стиля — Blokette — соединение двух противоположных эстетик: Coquette и Blokecore. Первое — это кокетливые ультра-женственные наряды — пастельные оттенки, кружево, бантики и рюши. Ну а про Blokecore вы прочитали выше — спортивные костюмы, кроссовки, мешковатые джинсы. Соответственно, Blokette — это сочетание женственных вещей с абсолютно брутальными.
Теннисная мода
Еще один спортивный стиль — теннискор (tenniscore). Возрождение теннисной моды пришло из кино. В Голливуде так сильно раскручивают фильм «Претенденты», что стали популярны короткие плиссированные юбки, футболки и платья поло и светлые джемпера в обтяжку.
Сам стиль предполагает минимализм, дорогие цвета, натуральные ткани и простой крой. Отлично дополнят образ повязка на голову и солнечные очки.
Ну, кажется, на сегодня — всё! Все названия можете вспомнить? Если нет, огорчаться тоже не стоит, на этот случай есть также стильное словечко — прескевю. Оно означает неспособность вспомнить знакомое слово.