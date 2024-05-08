Краткий модный словарь

Модно всё! Да, да, наконец-то наступило то долгожданное время, когда нет смысла мучиться вопросом, что надеть: ведь всё, что висит в шкафу, было модно в прошлом сезоне. При наличии общих тенденций (куда без них?) сейчас трудно что-либо назвать откровенно немодным: укороченные майки-топы, облегающие водолазки ничуть не исключают объемные куртки и футболки оверсайз.

Дело даже не в том, что носить или как носить, а в том, как это называть.

В моде существует свой словарь, который должна выучить всякая уважающая себя модница, хотя бы для того, чтобы общаться на одном языке с единомышленниками и с полуслова понимать друг друга, когда речь идет о тенденциях и стилях.

Камбэк к «Клану Сопрано»

На смену зимнему стилю «славянская девушка», с ее непременными атрибутами в виде меховой шапки, шубы и яркого румянца «как с мороза», пришел другой — Mob Wife — жена мафиози. Связано это с 25-летием сериала «Клан Сопрано». Стиль включает леопардовый и змеиный принт, яркий макияж и крупные украшения. Увидев всё это на подруге, не сомневайтесь, она тоже смотрела «Клан Сопрано».

Внимание на ноги

Балеткор — балетки — это тоже современный тренд. А самые модные балетки носят название mary jane. Они с круглым носком и ремешком на подъеме. Название происходит от американского комикса для детей начала 20 века Buster Brown. Мэри Джейн — это маленькая сестра главного героя, именно она всегда носила туфельки с ремешком. Век спустя они стали модными, особенно леопардовые и красные.

Вспомнить о 50-х годах прошлого века можно будет, надев туфли на милых каблучках киттен-хилс — kitten heels. Изначально обувь на каблуках-котятках — до 5 см предназначалась для девочек-подростков, которым высокие шпильки носить не разрешали.

Еще один модный вариант обуви — босоножки с ремешком на пятке — слинг-бэки (от slingback) и очень острыми носами. Выглядят очень изящно и хищно!

Офисная сирена и небанальная многослойность

Разнообразие трендов позволяет не придерживаться в современной жизни строго установленного дресс-кода, легко жонглировать стилями и смешивать их, не забывая при этом про модный словарь.

Office siren — офисная сирена, а совсем не сигнал воздушной тревоги во время рабочего дня — очки в строгой оправе и корпоративный дресс-код скучных цветов.

Лейеринг — многослойность, от английского layer — слой. Это когда наряд составлен сразу из двух футболок, а к привычной уже клетчатой рубашке, завязанной на бедрах, добавлена майка в виде юбки поверх штанов. Еще один нюанс для завершения многослойного образа — заправляем лосины в длинные носки.

Другой вариант небанальной многослойности — любимый кардиган, водолазка или объемный дедушкин свитер, который наматывается, накручивается, завязывается на плечах, груди, талии или бедрах.

Вездесущий жемчуг

Современный тренд в украшениях — жемчуг, жемчуг и еще раз жемчуг. Им нужно прямо обвеситься: бусы — на шею, браслеты — на запястья. «Слезы моря» можно продеть в шлевки ремня или украсить ими сумочку. Самые смелые могут вообще перекинуть бусы через плечо, это будет называться модным словом сотуар.

А жемчужный браслет на щиколотку — это анклет.

Бабушкин стиль теперь дедушкин

Всё дело в объеме, поэтому дедушкины свитера в приоритете перед бабушкиными. Речь идет о стиле «эклектичный дедушка» — еclectic grandpa, включающем вязаные жилетки, кардиганы, сандали рыбака, серые носки и прочие удобные вещи...

Модный трюк

И если уж окончательно осмелеть, то стоит попробовать модный трюк: надеть прозрачную юбку с брюками, что и будет соответствовать стилю style trick. Конечно, если вам не нужно идти на голую вечеринку, а просто хочется пройтись по городским улицам.

Про бантики буквально везде не забудьте, таков стиль girlycore — «девчушка».

Стильно — и в турпоход, и на стадион

Gorpcore или Quiet Outdoor — это тренд, который фокусируется на спортивных, утилитарных вещах, созданных для отдыха на природе. Главное в нем — технологичность и комфорт. Одежда должна быть такой, чтобы в ней можно и на гору взобраться, и в поход на неделю уйти. Словом, название этому — аутдор.

Атрибуты такого стиля: хайкинговая обувь, флисовки, спортивная одежда, жилеты, рюкзаки и поясные сумки, аксессуары для альпинизма (карабины, сумки для бутылок), парки и анораки — в общем всё, что нам может понадобиться для активного туризма и отдыха на природе.

Blokecore — стиль спортивных (в первую очередь, футбольных) болельщиков. Его приметы — толстовка или футболка с логотипом любимой команды. Однако есть разновидность этого стиля — Blokette — соединение двух противоположных эстетик: Coquette и Blokecore. Первое — это кокетливые ультра-женственные наряды — пастельные оттенки, кружево, бантики и рюши. Ну а про Blokecore вы прочитали выше — спортивные костюмы, кроссовки, мешковатые джинсы. Соответственно, Blokette — это сочетание женственных вещей с абсолютно брутальными.

Теннисная мода

Еще один спортивный стиль — теннискор (tenniscore). Возрождение теннисной моды пришло из кино. В Голливуде так сильно раскручивают фильм «Претенденты», что стали популярны короткие плиссированные юбки, футболки и платья поло и светлые джемпера в обтяжку.

Сам стиль предполагает минимализм, дорогие цвета, натуральные ткани и простой крой. Отлично дополнят образ повязка на голову и солнечные очки.

Ну, кажется, на сегодня — всё! Все названия можете вспомнить? Если нет, огорчаться тоже не стоит, на этот случай есть также стильное словечко — прескевю. Оно означает неспособность вспомнить знакомое слово.