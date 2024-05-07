Десятки активистов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», а также военнослужащие Черноморского флота провели парады у домов ветеранов в Севастополе в преддверии 80-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков, передает ТАСС .

«Не все могут побывать на мероприятиях, где массово собирают ветеранов. Поэтому мы приходим к нашим ветеранам сами. <...> Память — это самое главное, и мы эту память сохраняем, приумножаем и передаем нашим детям, внукам, всему подрастающему поколению», — отметил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан первого ранга Вячеслав Витольд.

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, Черноморский флот проводит акцию «Парад во двор». Во вторник, 7 мая, с участием роты почетного караула, юнармейцев, ансамбля песни и пляски Черноморского флота парады у домов провели для капитана первого ранга в отставке Луки Ивановича Кузина и капитана первого ранга в отставке Алексея Николаевича Хромова.

«Ждал очень сильно [парад], но не ожидал такого. Спасибо большое, что не забываете. Мы сделали все в свое время, теперь все зависит от вас», — поблагодарил участников парада А.Хромов. Капитан первого ранга в отставке в годы Великой Отечественной войны служил в авиации, прошел боевой путь до Австрии.

Акция «Парад во двор» проходит в Севастополе с 2014 года.

Девятого мая в Севастополе отметят День Победы и 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На фоне усиленных мер безопасности в городе отказались от проведения парада, масштабного шествия «Бессмертного полка», при этом запланированы свыше 250 локальных мероприятий.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя в 1965 году.