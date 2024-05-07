Подстанция на Сахарной Головке восстановлена

Энергетики завершили восстановление подстанции в поселке Сахарная Головка в Балаклавском районе Севастополя, подтопленной из-за обильных осадков в январе.

Всё энергооборудование подстанции ввели в работу, сообщили ТАСС в Севастопольэнерго.

В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В зону подтопления попали Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский районы и Инкерман. Всего во время дождей и паводка было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек. Была нарушена работа гидроузлов, в результате в городе был введен временный график подачи воды.

«Энергетики завершили восстановительные работы на подстанции в Сахарной Головке. В результате обильных и длительных осадков в январе этого года произошло подтопление подстанции №18 Севастопольэнерго, расположенной в Сахарной Головке. Уровень воды на территории энергообъекта достигал отметки в 1,2 м», — говорится в распространенном сообщении.

Из-за подтопления подстанцию отключили, в течение 2,5 часов электроснабжение жителей Сахарной Головки, Хмельницкого, Терновки, Черноречья, Родного организовали по резервным схемам от смежных подстанций. Работу по замене поврежденного оборудования завершили досрочно.

На сегодняшний день всё энергооборудование подстанции №18 полностью восстановлено и введено в работу. Подстанция работает в штатном режиме.