Не хватает 42 участковых

Такие данные сообщил на отчете Законодательному собранию начальник УМВД России по Севастополю Сергей Сигунов, рассуждая о необходимости ремонта помещений участковых пунктов полиции.

— Создание комфортных условий труда на участковых пунктах полиции — одна из форм сохранения личного состава участковых. Комплект по Севастополю — 132 сотрудника. Некомплект — 42, — доложил депутатам С.Сигунов.

По его словам, по нормативам каждый участковый обслуживает 3,5 тысячи человек. Поскольку на данный момент в штате отсутствует треть, то на работающих ложится дополнительная нагрузка, что, безусловно, влияет на качество оказываемых услуг.

В прошлом году городским правительством была объявлена программа по ремонту участковых пунктов и отремонтировано два отделения. С.Сигунов отметил, что почти все помещения, в которых размещаются и работают участковые, УМВД не принадлежат.

— В этих помещениях мы находимся на правах аренды, поэтому не можем использовать свои финансы на их ремонт. Свой у нас только один участковый пункт полиции, расположенный в Балаклаве. В этом году мы его отремонтируем и сделаем образцово-показательным, — пообещал глава УМВД.

Отметим, что средняя заработная плата участкового уполномоченного в Севастополе составляет 60 тысяч рублей.

В марте 2022 года бывший начальник УМВД России по городу Севастополю Павел Гищенко докладывал заксобранию, что управлению удалось добиться увеличения численности личного состава. По его словам, Севастополю добавили 250 штатных аттестованных единиц сотрудников полиции и 15 сотрудников юстиции. Тогда были созданы отделение полиции в Инкермане, отдельная специализированная дорожно-патрульная служба ГИБДД и отдельный батальон патрульно-постовой службы. Кроме того, в каждом районе появились подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, собственные экспертные центры и кавалерийское подразделение.