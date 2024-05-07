Количество бездомных собак регулируют чипированием

Городская служба отлова не занимается стерилизацией животных, послеоперационной реабилитацией, терапевтическим и хирургическим лечением, эвтаназией и утилизацией бездомных животных. Их только прививают и чипируют.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил департамент городского хозяйства, к которому относится структура по отлову бездомных животных. «Отделом проводится отлов животных без владельцев с территории общественных мест города и транспортировка их в ветеринарию, а также обратно в среду обитания, после проведенных мероприятий», — сказано в ответе на информационный запрос.

Так в 2022 году на отлов животных отделом было принято 590 заявок, в 2023 году — 874, на конец апреля 2024 года — уже 342. При этом отловлено, привито, чипировано и выпущено в среду обитания в 2022 году — 80 животных, в 2023 году — 231, на 27 апреля 2024 — 62.

Расхождение в количестве заявок на отлов и фактически отловленных животных в департаменте объяснили тем, что на момент прибытия специалистов на указанное в заявке место, собаки успевают убежать.

На регулирование численности безнадзорных животных в этом году из городского бюджета выделено 3,5 млн рублей, в штате службы отлова числится три человека.

Мало заявок?

Но существуют и другие цифры. Согласно отчету Контрольно-счетной палаты Севастополя по выполнению госпрограмм за 2023 год указано, что в прошлом году было запланировано оснастить чипами тысячу бездомных животных, в действительности прочипировали только 403. Государственная программа была выполнена на 40%. Причиной невысокого исполнения названа низкая активность граждан.

Вопрос прорабатывается

По мнению зооактивистов, без стерилизации службе отлова собак урегулировать количество бездомных животных в городе не удастся. К тому же по непонятным для зооволонтеров причинам, депутаты Законодательного собрания до сих пор не приняли местный закон «О домашних животных и животных без владельца в городе Севастополе», который был два года назад разработан, но через год отозван из парламента.

Создать приют для бездомных животных неоднократно обещал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала он говорил о строительстве приюта в рамках партийного проекта «Единой России». После глава города свое мнение изменил и сообщил, что необходимо привлечь деньги инвесторов, но дальше дело не пошло.

На запрос «Севастопольской газеты», в какой стадии сейчас находится строительство приюта для бездомных животных, в департаменте городского хозяйства сообщили, что пока прорабатывается вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с целью строительства на нем приюта для животных.