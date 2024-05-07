Картину «Оборона Севастополя» будут демонстрировать до 29 июня

Знаменитое полотно Александра Дейнеки привезут из Русского музея и выставят в Севастопольском художественном музее на пр.Нахимова до 29 июня.

Картину можно будет увидеть во все дни недели, кроме понедельника и четверга. Выставка бесплатная, сообщили в музее.

«Оборону Севастополя» привезли из Санкт-Петербурга. Ее экспонирование сопровождает заведующий отделом реставрации и станковой масляной живописи Государственного Русского музея Марат Дашкин. «Севастопольская газета» побеседовала с ним, когда картина еще была в пути.

Реставратор рассказал, что картина была написана в 1942 году, в довольно сложное время, поэтому на полотне есть очаговые участки поражения.

— Перед нами стояла задача сохранить эти участки и минимизировать проблему, наложив профилактические наклейки. Когда мы будем завтра передавать картину, мы снимем эти наклейки и сверим произведение с паспортом сохранности — такие паспорта составляются на любую картину, — объяснил М.Дашкин.

По его словам, передача картины обязательно пройдет в присутствии представителя Севастопольского художественного музея, это необходимо для обеспечения последующего безопасного экспонирования.

Он также рассказал, что все вопросы экспонирования картины обсуждались предварительно на уровне Министерства культуры РФ, в том числе по обеспечению температурно-влажностного режима.

— Будет устроен специальный экспозиционный стенд, который будет учитывать все весовые характеристики художественного произведения. Поскольку картина не тяжелая, никаких проблем, связанных с развеской, не должно быть, — рассказал представитель Русского музея.