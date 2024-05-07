Канатную дорогу на Ай-Петри открыли

После переноса этого долгожданного события, что было связано с непогодой и сильным ветром, канатную дорогу Мисхор-Ай-Петри открыли 6 мая.

Теперь она доступна ежедневно с 9.00, при условии благоприятной погоды. Последний подъем будет осуществляться в 16.00, а последний спуск — в 18.00.

Открытие канатной дороги считают техническим, что связано с продолжением благоустроительных работ, которые сейчас ведутся на плато Ай-Петри. Там создают новый туристический центр, благоустраивают смотровые площадки, полностью реновируют здание канатной дороги, в том числе обновляют фасад и устраивают архитектурную подсветку. Все это должно заработать 1 июня.

Подъем на Ай-Петри теперь ведется с бывшей промежуточной станции «Сосновый бор». Протяженность нынешней канатки — 1620 м. В одной кабинке могут разместиться 35 человек. Интервал движения вагончиков — 10 мин, скорость 8 м/с.

Чтобы попасть на канатную дорогу, нужно сначала пройти досмотр в турцентре «Ай-Петри». От него до станции «Сосновый Бор» каждые 10 минут ходят бесплатные автобусы.

Как объяснили в колл-центре канатной дороги, если ехать со стороны Севастополя, у Кореиза, с левой стороны Ялтинского шоссе будет бесплатная парковка. Ее координаты: 44.443352, 34.093885. Парковка пока неасфальтирована, но работы ведутся. На парковке оставьте автомобиль и пройдите в турцентр на досмотр. Добираться автомобилем до станции «Сосновый Бор» не нужно, вас отвезут туда бесплатным автобусом.

В мае действует льготный тариф — 800 рублей для взрослых в обе стороны, а для детей — 250 рублей. С июня цены поднимут.

Канатная дорога работает по погодным условиям. Справки по тел. 8-800-707-39-06.