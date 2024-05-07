Иностранцы не лидируют в криминальной статистике

Удельный вес иностранцев в общей численности всех задержанных за преступления в Севастополе составляет 8%, и большинство из них — местные украинцы.

По данным УМВД России по Севастополю, в 2023 году в городе иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 233 преступления, 178 из них (76%) совершили граждане Украины, 80% из которых постоянно проживает на территории России или находятся в стадии приобретения гражданства. Такую статистику озвучил начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Севастополю Сергей Сигунов , отчитываясь Законодательному собранию 3 мая.

По его словам, в 2023 году на миграционный учет было поставлено 8,5 тысяч иностранных граждан. В прошлом году выявлено 210 иностранцев, совершивших преступления, что на 11 человек меньше, чем в 2022 году.

Удельный вес иностранцев в общей численности всех задержанных за преступления составляет 8% и этот показатель ежегодно уменьшается. В 2022 году он был 8,3%, в 2021 — 8,7%. В среднем по стране этот показатель составляет примерно 4%.

— В Севастополе в прошлом году иностранцами совершено 233 преступления, что на 32 преступления меньше, чем годом назад. В основном это преступления не тяжкого, имущественного характера, — уточнил С.Сигунов.

Больше всего краж — 98 случаев, умышленного причинения вреда здоровью различной степени тяжести — 41, ДТП и случаи небезопасного движения на дорогах — 20, незаконный оборот наркотиков — 15, мошенничество — 12, грабежи — 11, преступления экологической направленности — 10, подделка документов — 7, угоны — 6.

— При этом 76% или 178 преступлений данной категории совершены гражданами Украины, 80% из которых постоянно проживает на территории РФ. В силу специфики субъекта... они практически местные жители, это те, которые находятся в стадии приобретения гражданства,— уточнил глава севастопольской полиции.

Национальный состав иностранных граждан, совершивших преступления, следующий: граждане Белоруссии на территории Севастополя совершили 11 преступлений, Узбекистана — 10, Молдовы — 8, Азербайджана — 7, Армении — 7, Киргизии — 5 и по одному преступления совершили граждане Казахстана и Литвы.

По словам С.Сигунова, какого-то сильного влияния на статистику правонарушений и преступлений в городе из-за иностранного присутствия полицейские не наблюдают. «Нарушение законности минимально. Обстановка контролируемая», — заверил севастопольцев начальник УМВД.