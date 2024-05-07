Библиотечную акцию посвятили Дню Победы

В филиале библиотеки №10, что на улице Новороссийской, провели патриотическую акцию для читателей, посвященную 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

На тротуаре у библиотеки библиотекари установили столы и стеллажи, на которых расставили книги, посвященные героизму советского народа, проявленному в годы Великой Отечественной войны, в период Второй героической обороны Севастополя и освобождения города.

— Мы проводим такую акцию в канун Дня Победы каждый год. Хотим, чтобы вспомнили о войне люди постарше и больше узнала о ней молодежь. Некоторые люди интересуются книгами о Севастополе, листают страницы в поисках новой для себя информации, — рассказала библиотекарь Елена Ренчковская.

Вниманию читателей предложили трехтомник «Три обороны» 2015 года издания, книги «Подвиг Севастополя», «Огненные мили «Ташкента», «Севастопольский бронепоезд» и др. Один из стеллажей посвящен освобождению Севастополя. На отдельной полке — книги, посвященные его восстановлению.

«Город был поднят из руин всего за четыре года. Уже к 1952-му город по численности населения и количеству жилой площади, культурному и бытовому обслуживанию намного превзошел довоенный», — читаем на одной из аннотационных табличек.

По словам Е.Ренчковской, акцией интересуются, в основном, люди пожилого и среднего возраста, но иногда подходят и дети.

— Бывает, что рассматривая книги, люди делятся своими личными воспоминаниями, некоторые задают вопросы, разглядывают фотографии, всматриваются в иллюстрации. Мы стараемся поддержать их интерес, предлагаем заполнить анкету, приглашаем зайти в библиотеку, стать нашими читателями, — продолжила библиотекарь.

Акция проходит под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».