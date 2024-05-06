За путевками в детские лагеря — в три очереди

Путевки в детские оздоровительные лагеря для льготных категорий будут распределять тремя очередями. Постановление об этом принято 2 мая на заседании правительства Севастополя.

В новом постановлении учтены замечания и предложения родителей по итогам проведенной в 2023 году кампании летнего оздоровления школьников.

— Все вопросы, которые родители задавали, рассмотрели и сделали небольшие корректировки, которые отражают все вопросы и сохраняют основной принцип доступности и равенства перед предоставляемой возможностью, — доложил на заседании и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, льготные путевки в первую очередь будут выделяться детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям участников спецоперации.

— Эти категории и в прошлом году имели первоочередное право при подаче заявлений и теперь они тоже будут удовлетворяться в первую очередь. Подавшие заявление безусловно получат путевки, — пообещал М.Кривонос

Он также сообщил, что первые две категории (дети-сироты и дети-инвалиды) получают путевки через обращения на портал госуслуг или через районные отделения департамента соцзащиты населения.

Родители детей участников СВО традиционно это могут сделать через школы, куда предоставляется полный пакет документов. Еще один способ подачи – через портал госуслуг, МФЦ или через департамент образования.

Вторая очередь формируется из детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и детей, чья жизнь объективно нарушена.

Заявления для этой категории детей подаются через портал госуслуг или через районные управления труда и соцзащиты. Путевки оформляются при условии, что дети не обеспечивались путевками в прошлом году.

— У нас сохраняется это одно из требований, которое определяет первоочередность, — отметил руководитель департамента.

Губернатор Михаил Развожаев поручил особо уделить внимание данной категории и отслеживать процесс, поскольку сами родители могут никуда не обратиться.

— Дело в том, что все семьи у нас проходят и перед началом заявительной кампании всех родителей мы обзваниваем, предупреждаем и рассказываем о том, что такая возможность есть, — вступила в обсуждение директор департамента соцзащиты Елена Сулягина. На это губернатор посоветовал ей не сводить работу к получению формальных отказов от родителей.

Льготные путевки могут также получить дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-жертвы вооруженных межнациональных конфликтов, родители которых также должны обращаться за путевками в департамент труда и соцзащиты или через портал госуслуг.

Отдельная очередь формируется из талантливых и одаренных детей. В этих случаях заявления подаются в 63 школы, с предоставлением грамот и дипломов.

— В школе формируются рейтинги, соответственно, лучшие ребята, которые в прошлом году не ездили, направляются в лагеря. У нас в этом году появляется третья очередь, она состоит из ребят, которые подали документы, прошли по рейтингу, но в прошлом году оздоравливались, — пояснил М.Кривонос.

На невостребованные места, которые непременно остаются могут подать заявления ребята, которые ездили в лагеря в прошлом году.

Когда заезжать

Как сообщил М.Кривонос, смены начнутся с 31 мая заездом в лагерь Ласпи.

— Мы также ожидаем, что это будут детские лагеря Горный и Алькадар и два детских лагеря — «Мультфильм» в поселке Песчаное и «Жемчужина» в Евпатории, где наши дети также смогут отдыхать, там мы закупаем дополнительные путевки, — пояснил М.Кривонос.

Куда подавать

Традиционно подача заявлений разделена на четыре срока, в случае ненабора этот срок есть возможно продлить, так было и в прошлом году. Основание — наличие невостребованных мест. Подать заявление можно уже сейчас.