Выставили счет за радиоточку, которой не пользуются много лет

Читателю «Севастопольской газеты» «Цифровые инновации» прислали в апреле платежку за коммунальные услуги, в которой отдельной строкой прописана услуги проводного радиовещания. Но радиоточкой семья не пользуется еще советских времен.

При этом с марта текущего года им начислено 51,54 руб. — ежемесячный тариф для севастопольцев за услуги проводного радиовещания.

— При этом мы много лет назад официально оформили отказ от пользования радиоточкой и уже даже забыли о ее существовании. Непонятно почему у нас в платежке снова появились начисления за услуги проводного радиовещания, да еще и с марта, — недоумевает читатель.

В севастопольском офисе ФГУ «Российские сети вещания и оповещения» «Севастопольской газете» сказали, что недоразумение можно решить элементарно. Севастопольцам, которые не пользуются радиоточкой, но получили счет, нужно позвонить по городскому телефону (8692) 22-12-72.

— На улице Павла Корчагина мы еще два месяца назад размещали объявление для жителей, просили сообщить информацию, — рассказали севастопольском филиале федерального учреждения.

Судя по всему, заявление нашего читателя о расторжении договора где-то затерялось.

Кстати, радиоточку можно не только отключить, но еще и подключить. Оформить заявку на подключение радиоточки можно, обратившись в коммерческий отдел ФГУП РСВО — Севастополь, расположенный на улице Надежды Островской, 6.

В настоящее время проводным вещанием в трех городах федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь занимается ФГУП РСВО — «Российские сети вещания и оповещения», а в остальных регионах ПАО «Ростелеком». По некоторым данным проводным вещанием охвачены не более 5,8 процента населения страны, а еще есть и регионы где радиосети вообще демонтировали.