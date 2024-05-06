Участок на улице Коралловой будут отчуждать

Прокуратура Гагаринского района проверила исполнение требований законодательства в части запрета иностранцам владеть землей на приграничной территории. Установлено, что гражданин Украины не произвел отчуждение своего участка в пять соток на ул.Коралловой в установленный срок в добровольном порядке. Так как в соответствии с действующим земельным законодательством иностранные граждане не могут обладать правом собственности на земли в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе, прокуратурой предприняты меры по защите интересов общества и государства в суде. В Гагаринский районный суд было направлено исковое заявление о возложении на владельца участка обязанности произвести его отчуждение.

Иск удовлетворен, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

В Севастополе работа по установлению местонахождения иностранных владельцев приграничных земельных участков, ведется весьма активно. По информации Севреестра, на 1 января 2021 года в Севастополе было зарегистрировано 1994 прав иностранных субъектов в отношении 1827 приграничных земельных участков. Через три года — на 1 января 2024 года — зарегистрировано уже 455 прав в отношении 428 земельных участков.