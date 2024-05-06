Сформирован новый состав Севгоризбиркома

Назначены все 12 членов нового состава Севастопольской городской избирательной комиссии. Одна половина избиркома раз в пять лет назначается Законодательным собранием, другая — губернатором.

По губернаторской квоте 3 мая членами избиркома с правом решающего голоса назначены: по предложению добровольческого движения «Мы вместе — Севастополь» — Александр Александров; от Севастопольской городской избирательной комиссии предыдущего состава — Мария Вечера; от общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» — Илона Захарченко; от совета Гагаринского МО — Алексей Курилов; от совета Орлиновского МО — Роман Парий; по предложению Центральной избирательной комиссии РФ — Нина Фаустова.

В тот же день Законодательное собрание Севастополя утвердило список из шести своих кандидатур: от Центральной избирательной комиссии РФ — Ирина Адмаева, от политической партии «КПРФ» — Виктор Гутман, «Российская партии пенсионеров за социальную справедливость» — Елена Потапова, «ЛДПР» — Валерий Терезюк, «Новые люди» — Алексей Терещенко, «Единая Россия» — Александр Чмыхалов.

Обновленный состав Севастопольской городской избирательной комиссии назначен на период с 2024 по 2029 год.

Правом предлагать кандидатуры в городскую избирательную комиссию обладают политические партии, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований города, комиссия предыдущего состава, Центральная избирательная комиссия РФ.