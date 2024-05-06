Провели инвентаризацию Ялтинской киностудии

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым провела инвентаризацию имущества Ялтинской киностудии и сейчас уточняет его состав и технические характеристики, сообщили ТАСС в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

В марте народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в беседе с журналистами заявил, что союз взял на себя обязательство восстановить Ялтинскую киностудию.

«В настоящее время осуществлена инвентаризация имущества и проводятся мероприятия в части уточнения состава и его технических характеристик с целью дальнейшего закрепления на праве оперативного управления», — говорится в ответе на запрос, подписанный заместителем министра имущественных и земельных отношений Анатолием Заиченко.

Отмечается, что на основании распоряжения Совета министров Республики Крым недвижимое имущество киностудии в октябре 2023 года было изъято из оперативного управления Крымского киномедиацентра и передано распорядительной дирекции.

В перечне недвижимого имущества два комплекса: по улице Севастопольской и улице Мухиной, где расположены 36 объектов (нежилые здания, киносъемочные павильоны, мастерские, склады, котельные) общей площадью более 16 тыс. кв. м, а также объекты незавершенного строительства. Объекты построены в 1917-2006 гг, среди них историческое здание киностудии «Ханжонков и Ко».

Оценка не проводилась

В министерстве сообщили, что экспертиза имущества и оценка рыночной стоимости не проводилась.

Ранее Н.Михалков заявлял, что власти в 2014 году просили его помочь в восстановлении киностудии. В 2019 году он сообщал, что у него есть план восстановления киностудии, деталей которого он не раскрыл.

«Иной запрашиваемой информацией, в том числе относительно возрождения кинопроизводства, а также проведения работ по привлечению инвесторов Минимущество Крыма на данный момент не располагает», — говорится в ответе заместителя министра имущественных и земельных отношений региона.

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко». В 1919 ее преобразовали в Ялтинскую кинофабрику и национализировали. На базе киностудии в Ялте снимались фильмы «Илья-Муромец», «Человек-амфибия», «Волшебная лампа Аладдина», «Остров сокровищ» и другие.