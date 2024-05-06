Перекроют перекресток между ПОР и Фиолентовским шоссе

С 1 июня до 1 августа 2024 года на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе полностью ограничат движение транспорта.

На данном участке по ул.Вакуленчука ведется устройство недостающих переходно-скоростных полос. Ограничение движения необходимо, чтобы дорожники выполнили работы по защите инженерных коммуникаций, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Объехать закрытый перекресток можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной.

Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы №83 и №84 будут объезжать перекрытый участок по Фиолентовскому шоссе через авторынок.