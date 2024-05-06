О построенном на Фиоленте мемориале мало что известно

О том, что мемориал «Братская могила воинов — участников второй обороны Севастополя» на Фиоленте у Георгиевского монастыря, уже построен, стало известно в день его открытия. Цветы возложены, речи произнесены, общее фото немногочисленных участников мероприятия сделано 6 мая.

На черных гранитных плитах мемориала высечены имена защитников и освободителей Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, в том числе Героя Советского Союза полковника Герасима Рубцова, командира 456-го сводного стрелкового полка погранвойск НКВД.

Мемориал построили в месте расположения двух существующих памятников — могилы погибшего 11 мая 1944 года рядового Тимофея Анисимовича Романова и братской могилы воинов-красноармейцев, погибших в боях и умерших в медсанбате на территории Свято-Георгиевского монастыря при обороне и освобождении Севастополя. Оба памятника — объекты культурного наследия, что предполагает особое к ним отношение и соблюдение охранного статуса. Поэтому в апреле 2024 года была даже проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая разрешила выполнение благоустройства прилегающей территории, читай — устройство мемориала.

«Севастопольскую газету» заинтересовал вопрос, кто будет выполнять эти работы. Почти месяц редакция ждала ответ от Департамента городского хозяйства. Он пришел в день открытия мемориала. Оказалось, что данная территория не находится на содержании у департамента и относится к ведению монастыря.

В монастыре о реконструкции знали, но без особых подробностей. Настоятель Свято-Георгиевского монастыря отец Матфей ответить на вопрос о строителях не смог. Сказал лишь, что их пришлось подгонять.

— Ну, как смогли, так и сделали, — прокомментировал священнослужитель. При ближайшем рассмотрении обнаружить огрехи строителей оказалось несложно — газоны едва присыпаны землей, только один, видимый с дороги торец мемориала отделан гранитной плиткой.

Однако дело даже не в этом, а в том, что подрядчик строительства остается неизвестным, что совсем не все равно, когда речь идет об объектах культурного наследия. Есть ли у него соответствующие лицензия и квалификация?!

Поиски подрядчика привели к некой подрядной организации «Троя», а от нее — к другой, под названием «Троянка». Кстати, последняя выполняет работы по реставрации зоны Вечного огня и смотровой площадки у памятника «Матрос и Солдат» на мысе Хрустальный.

Так вот, кроме названия, узнать о «Троянке» так ничего и не удалось: кто это, на каком основании и когда заключен контракт, а самое главное, каков источник финансирования такого строительства.

На открытии прозвучало, что мемориал создавался по инициативе севастопольских общественных организаций, однако это тоже не дает ответов на поставленные вопросы.