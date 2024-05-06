Нет ни дороги, ни воды, ни детского сада
Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав многодетных семей в Севастополе.
Следственный комитет отмониторил сообщение в интернете о нарушении прав 160 многодетных семей в Севастополе. Более двух лет назад им выдали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в селе Полюшко. Но до настоящего времени в населенном пункте отсутствует дорога, водоснабжение, а также социальные объекты: школы и детские сады.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
Комплексное развитие территории
На заседании правительства Севастополя 12 октября 2022 года был утвержден проект планировки и проект межевания территории комплексной застройки в 44,7 гектара в селе Осипенко. Здесь идет формирование нового жилого микрорайона. Земельные участки бесплатно предоставляются льготникам для индивидуального жилищного строительства. На территории предусмотрено размещение детского сада на 500 мест, школы на 500 мест и других социальных объектов, зарезервированы места под размещение магазинов и рекреационных озелененных территорий.