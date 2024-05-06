На возмещение ущерба от обстрелов выделили еще 3,24 млн рублей

Средства в размере 3,24 млн рублей на возмещение ущерба от утраты имущества в результате обстрелов ВСУ 23 марта выделены постановлением правительства от 2 мая из Резервного фонда правительства Севастополя.

Как сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, на этот раз речь идет о выплате финансовой помощи 23 физическим лицам.

Из этой суммы четырем физлицам размер помощи составляет 2,378 млн рублей, еще 860,4 тыс рублей будет выделено 19 собственникам в качестве компенсации за пострадавшие транспортные средства.

На заседании также прозвучало, что на этом выплаты за поврежденные транспортные средства не завершены, осталось еще девять, оценить ущерб от повреждения которых оказалось довольно сложно.

Окончательно решить вопрос губернатор поручил к следующему заседанию правительства.