МТС повысил стоимость услуг

Стоимость звонков, смс и мобильного интернета для абонентов МТС с 6 мая подорожала. По информации оператора, «это позволит и дальше обеспечивать клиентов качественными услугами».

Абоненты МТС в Крыму и Севастополе получили от оператора такие сообщения: «С 06.05.2024 на вашем тарифе изменится стоимость звонков и СМС. Это позволит и дальше обеспечивать вас качественными услугами связи и запускать новые технологии и сервисы».

Впрочем, для севастопольцев и крымчан кроме повышения цен, ничего не изменится. На полуострове у большинства жителей на телефонах действует архивный тариф 2014 года — «Супер МТС 092014». С 6 мая первая минута разговора на нем на такие же крымские номера МТС повысится с 1,42 рубля до 1,52 рублей, а стоимость смс — с 2,34 до 2,52 руб.

«Растущий спрос на быстрый интернет и бум видеосервисов обязывает операторов связи перестраивать и модернизировать свои сети. Это влияет и на тарифы», — пояснили в колл-центре оператора. Но для тарифа «092014» никаких улучшений не будет: минимум мобильного интернета и невозможность сменить тариф на более выгодный.