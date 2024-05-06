Крестный ход с чудотворной Казанской иконой пройдет по России

Казанская икона Божией Матери, находившаяся в ополчении Минина и Пожарского, в понедельник будет доставлена для поклонения в Тверь. Всего маршрут принесения иконы по епархиям Русской православной церкви включает более 50 городов России, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного русского народного собора (ВРНС).

В воскресенье, 5 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Казанскую икону Божией Матери в храм Христа Спасителя для начала оттуда крестного хода с этим чтимым образом. После крестного хода икона вернется в Казанский собор на Красной площади.

«Уже 6 мая икона будет доставлена для поклонения в Воскресенский кафедральный собор города Твери», — говорится в сообщении пресс-службы ВРНС.

Отмечается, что маршрут принесения Казанской иконы Божией Матери по епархиям Русской православной церкви включит в себя более 50 городов, в числе которых Владимир, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Курган, Казань, Ставрополь, Краснодар, Симферополь, Бердянск, Мариуполь, Луганск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград. Во всех епархиях РПЦ, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

Крестный ход станет II этапом Всероссийского молебна о Победе. Первый этап проходил в 2023 году с мая по декабрь. Тогда мощи великомученика Георгия Победоносца были принесены почти в 100 городов России.

Организатором Всероссийского молебна о Победе — принесения Казанской иконы Божией Матери в города России — выступает комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».

Казанская икона

Казанская икона Богородицы — одна из главных святынь Русской православной церкви, связанная с важнейшими событиями отечественной истории. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. В 1611 году под Москву, занятую поляками, ополчением из Казани был принесен список Казанской иконы, написанной, предположительно, в 1580 году. Этот образ получил название «Московская Казанская икона Божией Матери», специально для нее был построен Казанский храм на Красной площади.

4 ноября прошлого года, в День народного единства и празднования Казанской иконы, первоиерарх РПЦ заявил об обнаружении Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченной. Икону, которая в XVII веке находилась с ополчением Минина и Пожарского, патриарх тогда же доставил в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до своего исчезновения и где располагалась до настоящего времени.

Как ранее сообщил предстоятель Русской церкви, подлинность древней иконы, обнаруженной в складском помещении его резиденции в Переделкине, была установлена экспертизой, этот образ датируется 1580 годом.