Какие законы вступают в силу в мае 2024 года

С мая вырастет лимит переводов между своими счетами без комиссии, изменится механизм целевого обучения, а также заработает еще одна мера по защите прав должников. Подробнее об этих и других законах последнего месяца весны — в материале пресс-службы Государственной Думы.

1 мая

Вырос лимит переводов между своими счетами без комиссии

Россияне теперь могут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы.

Совершенствуется целевое обучение

Процедура целевого обучения станет более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор.

Увеличатся ставки акцизов на алкоголь

Изменяются ставки акцизов на вино, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки, а также на игристое вино, включая российское шампанское. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр.

Из ЕГРН смогут изымать данные о режимных объектах

Установлены особенности кадастрового учета и регистрации прав на режимные объекты. В определенных случаях данные о них не будут вноситься в ЕГРН. Законы будут способствовать обеспечению безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны.

Финобеспечение ответственности туроператоров

Финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров, составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

3 мая

Права должников по ЖКХ дополнительно защитят

Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы и т. п. Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья.

7 мая

Упрощается доставка грузов на дрейфующие полярные станции

Российские воздушные суда, доставляющие людей и грузы с территории РФ на дрейфующие полярные станции, смогут неоднократно пересекать границу России без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля. Изменения будут способствовать дальнейшему изучению и освоению арктических регионов России.

15 мая

Найти пропавших родственников станет легче

Близких родственников пропавших без вести граждан включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Полученная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека.

26 мая

Спецкаталог для оборонзаказа

В сфере гособоронзаказа введут систему каталогизации продукции для федеральных нужд. В него включат информацию о технических и качественных характеристиках, условиях эксплуатации, разработчиках и изготовителях. Этот каталог будут использовать при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа. Закон направлен на обеспечение обороноспособности нашей страны.

Закон поможет восстановить речные порты

Упрощается приватизация объектов речных портов в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена продажи такого объекта равна одному рублю. Договор купли-продажи должен устанавливать срок приведения его в порядок в пределах пяти лет. В случае невыполнения этого условия такой договор будет расторгнут.

27 мая

Упрощен порядок передачи госимущества резидентам ТОР

Не только недвижимость, но и движимое госимущество, расположенное на территории опережающего развития (ТОР), будет передаваться в аренду или в собственность управляющих компаний. Впоследствии резиденты ТОР смогут использовать такое имущество в реализации своих проектов.м