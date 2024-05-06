К воспитателю примут меры

Прокуратура проводит проверку по информации о применении насилия по отношению к малолетнему воспитаннику детского сада.

По поручению прокурора Севастополя организована проверка по публикации в соцсетях о применении насилия к малолетнему ребенку. В ряде открытых каналов и групп в интернете 3 и 4 мая появилась видеозапись, на которой женщина грубо обращается с мальчиком и бьет его рукой по лицу. По предварительной информации события происходят на площадке одного из детских садов Севастополя, а сотрудница, фигурирующая на видеозаписи, уже отстранена от исполнения обязанностей.

Прокуратура Севастополя проверит опубликованные сведения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в деятельности должностных лиц детского сада, а также семейного законодательства. На контроле прокуратуры и ход проверки по данному факту, которая проводится правоохранительными органами.

И.о. директора департамента образования Севастополя Максим Кривонос оперативно отреагировал на видео с площадки детского сада №118, на котором мальчик плакал, а воспитатель дала ему пощечину.

«Такое поведение воспитателя недопустимо. Поручил провести служебную проверку, примем все соответствующие меры. Прошу незамедлительно сообщать о таких случаях напрямую в группу в департамент образования и науки Севастополя https://vk.com/sevobrazovanie Все, что вы пишете нам в личные сообщения, мы видим незамедлительно», — призвал М.Кривонос в своем телеграм-канале 4 мая.