Изолятора временного содержания на Фиоленте не будет

Для этих нужд город предложил севастопольскому управлению внутренних дел землю в Инкермане.

Об этом сообщил начальник УМВД России по Севастополю Сергей Сигунов, отчитываясь 3 мая перед депутатами Законодательного собрания Севастополя.

— Мы готовы строить, но от нас ничего не зависит. Мы ждем решения по выделению земли. С землей на Фиоленте были проблемы, поэтому мы от нее отказались. На данный момент нам предложили землю в районе Инкермана. Думаю, что там никакого противодействия не будет. В принципе, она нас устраивает. Мы рассматриваем возможность строительства современного комплекса ИВС и нахождения там сотрудников конвойных подразделений, — подчеркнул С.Сигунов.

Он также рассказал, что на этой земле они кроме спецприемника хотели бы возвести тир, организовать спортивный зал для тренировок.

— Как только правительство выделит нам землю, то мы приступим к строительству, — заверил глава севастопольской полиции.

Напомним, что именно недовольство жителей Инкермана планами построить там ИВС заставило УМВД искать альтернативный вариант — на Фиоленте.