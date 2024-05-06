Инвалид отсудил право доступа к своей квартире

Постановлением правительства Севастополя из бюджета города выделена субсидия УК Нахимовского района на обустройство пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида в свою квартиру на ул.Брестская, 18 и к общему имуществу в многоквартирном доме.

Как сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, принятие постановления позволит департаменту исполнить соответствующее решение суда.

Е.Сулягина также рассказала, что такие действия департамента являются частью целой программы.

— Дело в том, что люди имеют право подавать заявления, и они их подают. По состоянию на сегодня, все заявления были рассмотрены, целью комиссии является принятие решения о целесообразности или нецелесообразности проведения работ по реконструкции. У нас в департаменте в соисполнителях — департамент капстроительства и горхоз, этом году в бюджете незначительные суммы заложены и в принципе можно проводить определенные работы, — объяснила Е.Сулягина.

По ее словам, в прошлом году таких было 42 человека, в этом также поданы заявления. Кроме того, она отметила участие в программе фонда «Защитники Отечества».

— У них есть программа по адаптации. В случае, если человек, который у них проходит, подает заявление, мы также выходим на объект и также проводим комплекс работ по приспособлению, — сказала глава департамента.

На это губернатор Михаил Развожаев предложил расширенно смотреть на программу. Иногда проще дать жилье инвалиду в новом доме на первом этаже. Ведь новые дома по новым нормативам обеспечены средствами доступности.

— Тогда эти деньги уйдут не на безумный проект пандусов, а на доплату по смене жилья, — предложил М.Развожаев.